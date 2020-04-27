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Понедельник, 27 апреля 2020, 10:56 мск

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Генномодифицированные мыши помогут в создании вакцины против Covid-19

Российские ученые выведут лабораторных мышей, чувствительных к заражению коронавирусной инфекцией. Грызуны помогут в испытании вакцины против Covid-19. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Разработкой лабораторных животных занимается Институт биологии гена РАН совместно с ГНЦ ВБ «Вектор». «Работа ведется с учетом мирового опыта создания мышей-моделей SARS и MERS, новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу Covid-19 у человека», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что грызуны приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории. Таким образом, будет исключен риск по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии.

Такие модели мышей позволят изучать вакцины и лечебные препараты против Covid-19. Ученые рассчитывают получить первые результаты в июне 2020 года.

Москва, Зоя Осколкова

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