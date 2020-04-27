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Понедельник, 27 апреля 2020, 10:56 мск

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Премьер Италии назвал сроки ослабления карантина

Правительство Италии переходит к планомерному ослаблению карантинных мер, связанных со вспышкой коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, его страна входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом, передает агентство Ansa.

«С 4 мая сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, однако возможно воссоединение семей, но исключены праздники и торжества», – сообщил Конте. Кроме того, он объявил, что, начиная с 4 мая, в стране откроются парки и сады, однако собираться группами там будет запрещено. Помимо этого спортсменам-профессионалам позволят тренироваться, а также будут возобновлены производства товаров.

Глава итальянского правительства отметил, что работу магазинов, музеев, ресторанов и салонов красоты предполагается возобновить с 18 мая.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), в Италии было выявлено 197675 случаев заражения Covid-19. Инфекция унесла жизни 26644 пациентов. Выздоровели почти 65 тыс. человек.

Рим, Иван Гридин

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