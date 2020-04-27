Врач объяснил рост числа молодых россиян с тяжелой формой Covid-19

Главный врач Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Сергей Переходов объяснил в эфире телеканала «Россия 1» рост числа молодых пациентов с тяжелой формой течения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. По его словам, это происходит из-за того, что молодежь не спешит обращаться к врачам. «Тяжесть среди молодых пациентов обусловлена тем, что имеет место поздняя обращаемость», – заявил Переходов, добавив, что на сегодняшний день явной тенденции к снижению заболеваемости нет.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что молодые россияне часто заражаются коронавирусом из-за несоблюдения режима самоизоляции. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, средний возраст заболевших коронавирусом в России у женщин составляет 47,9 года, у мужчин – 44,7 года. На долю заразившихся старше 65 лет приходится 15,5% россиян, что ниже мировых показателей.

На сегодняшний день коронавирусная инфекция диагностирована почти у 3 млн человек. От Covid-19 и вызванных им осложнений умерли более 206 тыс. человек. Излечиться удалось почти 869 тыс. пациентов, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса (США).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.04.20

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