Искусственный интеллект предсказал сроки пика эпидемии коронавируса в России

Искусственный интеллект построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, над математической моделью работали лучшие специалисты банка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта.

Они предусмотрели несколько сценариев. По основному сценарию, пик заболевания придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее. В основу модели лег эпидемиологический симулятор GLEAM бостонского Северо-Восточного университета. Она учитывает такие факторы как плотность населения и его распределение, передвижения людей между районами, виды используемого транспорта и различные статусы заболевших – от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.04.20

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