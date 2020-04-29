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Среда, 29 апреля 2020, 10:52 мск

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Искусственный интеллект предсказал сроки пика эпидемии коронавируса в России

Искусственный интеллект построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, над математической моделью работали лучшие специалисты банка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта.

Они предусмотрели несколько сценариев. По основному сценарию, пик заболевания придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее. В основу модели лег эпидемиологический симулятор GLEAM бостонского Северо-Восточного университета. Она учитывает такие факторы как плотность населения и его распределение, передвижения людей между районами, виды используемого транспорта и различные статусы заболевших – от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих.

Москва, Иван Гридин

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