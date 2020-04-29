Пекинские ученые сообщили о половых различиях течения Covid-19

Мужчины и женщины одинаково часто заражаются коронавирусом нового типа, но мужчины гораздо чаще оказываются в реанимационных отделениях и вдвое чаще умирают. Такие выводы пекинских медиков опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Врач из госпиталя Тунжэнь в Пекине Ян Цзинькуй совместно с коллегами изучили истории болезни более 1 тыс. пациентов в собственном и иных госпиталях. Они выяснили, что шансы заразиться для мужчин и женщин почти равны, однако на долю жертв Covid-19 приходится 70% мужчин. Примерно в таком же соотношении им чаще требовалось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Исследователи полагают, что вирус что клетки легких у мужчин содержат значительно больше молекул рецептора ACE2, которые коронавирус использует для заражения. Различия в характере течения коронавирусной инфекции следует учитывать при прогнозировании дальнейшей эволюции эпидемии, так и при выборе методик заразившихся пациентов, отметили ученые.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 29.04.20

Число заболевших COVID-19 в Крыму приближается к сотне. / Рост продолжается: в Свердловской области 90 новых зараженных Covid-19. / Прогноз по завершению пандемии коронавируса в России пересмотрен в худшую сторону. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»