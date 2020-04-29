Четверть россиян не хотят делать прививку от коронавируса

24% жителей России отказались бы от вакцинации от коронавируса нового типа. Они не верят в силу прививки из-за постоянной мутации патогена.

ЦСП «Платформа» и OMI провели опрос и выяснили, сколько граждан готовы сделать прививку от Covid-19, если ее сделают бесплатной. 63% респондентов хотят пройти вакцинацию, 13% еще не определились, а 24% не желают прививаться.

Большая часть из тех, кто отказывается от вакцины, в целом не видят смысла в прививках и от других болезней. Кроме того, они указывают на то, что вирусы постоянно мутируют, а значит, эффективность препарата под большим вопросом.

Другие опрошенные считают, что вакцина может быть опасна из-за недостатка данных о ее применении в долгосрочной перспективе. Не исключено, что препарат против коронавируса может дать непредсказуемые побочные эффекты.

Больше противников вакцинации среди женщин от 25 до 44 лет. В этой категории против прививки выступили 27% респондентов. Среди мужчин доля антипрививочников заметно ниже – 19%. За вакцинацию выступили 56% женщин и 72% мужчин.

Москва, Зоя Осколкова

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