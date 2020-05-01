За сутки Covid-19 в России заразились 7 933 человека

За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в России выросло на 7 933 человека. В итоге на сегодняшний день в России насчитывается 114 тыс. 431 человек с диагнозом «Covid-19» во всех регионах страны. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на данный момент выздоровело 13 тыс. 220 человек, 1 169 пациентов скончались от вируса и вызванных им осложнений.

«В России нарастающим итогом 114 431 случай (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 601 человек, за весь период – 13 220. За сутки подтверждены 96 летальных случаев. За весь период от коронавируса умерло 1 169 человек», – говорится в сообщении оперштаба. Также отмечается, что 3 534 (44,5%) новых зафиксированных случаев были бессимптомными.

Лидерами по суточному приросту заболевших остаются Москва (+3561 новых случая), Московская область (+797) и Санкт-Петербург (+349). За ними следует Свердловская область (+232), Нижегородская область (+179), Дагестан (+164) и Калужская область (+121). В остальных регионах число новых случаев выявления Covid-19 за последние сутки не превышает 90.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.05.20

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