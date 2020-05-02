Собянин озвучил долю инфицированных Covid-19 в Москве

Реальное число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в Москве составляет около 2% от общего количества горожан, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Данные получены на основе скрининговых исследований различных групп населения, отметил градоначальник.

По его словам, этот показатель является минимальным среди городов во всем мире, которых коснулась пандемия Covid-19. «Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», – заявил Собянин, добавив, что в столице удалось почти вдвое увеличить выявляемость коронавируса. Благодаря этому удается на ранних стадиях локализовать очаги и своевременно помочь пострадавшим москвичам, сообщил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.05.20

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