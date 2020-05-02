В России за сутки выявили 9 623 случая заражения Covid-19

За минувшие сутки в России было подтверждено 9 623 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 83 регионах. Среди них было выявлено 4488 (46,6%) бессимптомных случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В итоге на сегодняшний день в России насчитывается 124 054 случая (+8,4% за сутки) заражения Covid-19 в 85 регионах. За сутки выздоровело 1793 человека, а умерло – 57 пациентов.

5 358 случаев заражения выявлено в Москве (всего 62 658). Таким образом, рост в столице за сутки составил 9,35% против 6,63% днем ранее. Новые случаи также подтверждены в еще 82 регионах. Среди лидеров оказались Московская область (+807), Санкт-Петербург (+323 ), Нижегородская область (+320), Мурманская область (+143) и Дагестан (+109). Свердловская, Московская, Тульская, Ростовская, Калужская, Рязанская и Брянская области вошли в число регионов, где число инфицированных Covid-19 превысило 1 тыс. человек. Всего таких субъектов РФ 13.

В Москве от инфекции и вызванных ей осложнений скончались 37 пациентов, в Пермском и Хабаровском краях, в Новосибирской области и Адыгее – по 2 человека, в 12 других регионах – по одному человеку. За весь период от коронавируса в России умерло 1222 человека, вылечились – 15 013 человек..

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 3,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 225,4 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 211 тыс. 191 человек.

В оперштабе отметили, что увеличение роста заболевших в Москве обусловлено увеличением скорости подтверждения результатов тестов на коронавирус в несколько раз. Минздрав РФ в свою очередь заявил, что пока нет оснований считать, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизировалась.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.05.20

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