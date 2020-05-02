В Минздраве заявили об отсутствии оснований для карантинных послаблений

Оснований считать, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа в России стабилизировалась, на сегодняшний день нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

В ведомстве считают, что высокий риск заражения Covid-19 по-прежнему сохраняется, о чем свидетельствует прирост числа заболевших, который обусловлен нарушением режима самоизоляции. По словам заместителя директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимира Чуланова, соблюдение введенных ограничений является наиболее эффективной мерой борьбы с распространением инфекции.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь рассказал, что отмена карантинных мер сразу после прохождения пика заболеваемости недопустима. «Для этого нужно построить целую систему, которая позволит вновь не получить подъема заболевания», – заявил он в фильме на канале «Россия 1».

Как писал «Новый День», по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число новых случаев инфицирования в России продолжает расти в последние дни. Так, 30 апреля суточный прирост составил 7099 человек, 1 мая – 7933, а 2 мая – 9623. Всего в России Covid-19 заразилось более124 тыс. человек, умерли 1222 человека.

При этом за прошедшую неделю Россия практически вышла на плато по количеству заболеваний, сообщала главы Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.05.20

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