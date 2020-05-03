В России за сутки прибавилось более 10 тысяч заболевших Сovid-19

За последние сутки в России зафиксировано рекордных 10 633 случая заражения коронавирусом нового типа в 85 регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с Сovid-19.

Накануне суточный прирост заболевших составил 9 623 человека. Больше половины новых случаев коронавирусной инфекции (50,3%) выявлены без клинических проявлений. В результате общее число заболевших в России на сегодняшний день достигло 134 687 человек (+8,6% за сутки), больше половины из них – в Москве. По этому показателю Россия вышла на седьмое место в мире, опередив Турцию, где, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 124 375 случаев заболевания Covid-19.

За сутки в России скончались 58 заболевших. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в России стали 1280 человек. За день выздоровели 1626 человек, всего – 16 639 человек.

В Москве зафиксировано 5948 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, днем ранее – 5 358. Всего в столице подтверждено 68 606 случаев заболевания Covid-19. Умерли с начала пандемии 729 пациентов с коронавирусом, 34 из них – за последние сутки. Вылечились от коронавируса 7029 жителей столицы, из них 665 – за минувший день.

Надо отметить, что накануне в оперштабе объяснили заметный рост количества заболевших в Москве увеличением скорости подтверждения результатов тестов на коронавирус в несколько раз.

В числе других регионов с наибольшим числом новых заболевших – Московская область (плюс 822 за сутки, всего – 14 136), Санкт-Петербург (плюс 295, всего – 5 029), Нижегородская область (плюс 252, всего – 2 695), Мурманская область (плюс 238, всего – 1694), Дагестан (плюс 136, всего – 1798). В остальных регионах суточная прибавка новых случаев заражения составила меньше 100 человек.

По информации Роспотребнадзора, в России за истекшие сутки проведено 174 тыс. тестирований на коронавируса, всего за весь период – свыше 4,1 млн исследований. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение инфекцией остаются 215 тыс. 531 человек.

В мире Covid-19 заразились свыше 3,4 млн человек, умерли более 243,8 тыс. человек, выздоровели – более 1 млн пациентов – таковы данные Университета Джонса Хопкинса на утро 3 мая. Антирейтинг по заболеваемости возглавляют США (1 133 069 зараженных). Далее идут Испания (216 582), Италия (209 328), Британия (183 500), Франция (168 518) и Германия (164 967).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.05.20

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