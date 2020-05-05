Число заболевших коронавирусом в России выросло на 10 тысяч

За минувшие сутки в России выявили 10 102 заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Общее число заразившихся составило 155 370 случаев (+7,0%). Почти половина (49,1%) пациентов не имели никаких симптомов заболевания и были протестированы как активно контактные. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по мониторингу ситуации с Covid-19.

Большая часть из вновь заболевших выявлены в Москве – 5714, затем идет Московская область – 822, Санкт-Петербург – 226, Нижегородская область – 174, Свердловская область – 133, Мурманская область – 127, Дагестан – 128, Ямало-Ненецкий автономный округ – 108.

За сутки подтверждено 95 летальных случаев с коронавирусом. 52 пациента скончались в Москве, 16 – в Московской области, три – в Приморском крае, по два в Калининградской, Новгородской, Тверской и Астраханской областях. По одному заболевшему скончались в Воронежской, Ивановской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Самарской и Тюменской областях, а также в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Хакасии, Дагестане, Северной Осетии – Алании, Ставропольском Алтайском и Красноярском краях.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 1770 человек, общее число победивших болезнь достигло 19 865.

В общей сложности за весь период в России проведено более 4,4 млн лабораторных исследований по выявлению коронавирусной инфекции. 157 тысяч тестов сделали за последние сутки. В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 222 тысячи человек.

В мире Covid-19 заболели более 3,5 млн человек в 187 странах, сообщает Университет Джонса Хопкинса (США). Скончались более 251,5 тыс. человек, выздоровели свыше 1,1 млн пациентов. Лидером по количеству заболевших остаются США – 1 180 634. На втором и третьем месте – Испания и Италия (218 011 и 211 938 соответственно). Россия по уровню заболеваемости находится на седьмом месте.

Москва, Зоя Осколкова

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