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Среда, 6 мая 2020, 08:38 мск

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Ношение масок во всех регионах России предложили сделать обязательным

Во всех регионах России могут ввести обязательный масочный режим. Возможность применения такой меры обсуждалась на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что совещание проходило 5 мая под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. На сегодняшний день масочный режим уже действует в ряде регионов, например, в Свердловской, Пензенской, Тульской, Тюменской и Нижегородской, Московской, областях и Забайкальском крае.

Обязать граждан выходить на улицу только в медицинских масках планируют и другие регионы страны. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что поддерживает решение властей субъектов вводить масочный режим, так как это правильный выбор в нынешней ситуации.

На сегодняшний день в России выявлено порядка 155 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Вирус и вызванные им осложнения унесли около 1500 жизней, 20 тысяч человек выздоровели.

Москва, Иван Гридин

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