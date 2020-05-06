Эксперт оценил возможность передачи коронавируса мухами и комарами

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн считает, что некоторые насекомые могут переносить коронавирусную инфекцию. Об этом он рассказал в беседе с РЕН ТВ.

По мнению эксперта, мухи могут нести риск заражения, так как способны переносить вирус на лапках. «Но мухи пока у нас неактуальны», – сказал Альштейн.

При этом комаров профессор исключил из ряда насекомых, представляющих опасность. Для попадания от зараженного человека к здоровому Covid-19 должен пройти сложный путь, для которого он не приспособлен.

«Передача вирусов насекомыми обусловлена биологически. Этот вирус не приспособлен для того, чтобы его передавали комары. Он должен попасть в желудок, когда комар сосет кровь у человека, который заражен. Из желудка Covid-19 должен попасть в слюнные железы, чтобы это все передать, – пояснил эксперт. – Эти вирусы не предназначены для такого переноса. У них другой способ жизни».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.05.20

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