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Четверг, 7 мая 2020, 10:45 мск

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Врач рассказала о рисках частого мытья рук и применения антисептиков

Частое мытье рук и использование антисептических гелей способны нарушить защитный барьер кожи, вызвав дерматит. Это в свою очередь увеличивает риски попадания инфекции в организм. С таким предостережением выступила врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова.

«Частое мытье рук и использование антисептических гелей призвано защищать от вирусов. Это одна из действенных профилактических мер по ограничению распространения вирусной инфекции. Однако спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут способствовать развитию раздражения кожи и возникновению контактного или аллергического дерматита», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что из-за необходимости часто обрабатывать руки антисептиками, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, защитный барьер кожи не успевает восстанавливаться. В результате кожа шелушится, образуются микротрещины, что является проявлениями дерматита, «который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм», пояснила дерматолог.

Настасия Вережникова также напомнила, что содержащиеся в антисептиках отдушки, консерванты и некоторые другие добавки могут вызвать аллергический дерматит.

Москва, Иван Гридин

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