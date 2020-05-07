В России запустят систему отслеживания соблюдения масочного режима

Власти ряда регионов РФ подготовили технические средства для контроля за тем, как граждане соблюдают социальную дистанцию, носят ли медицинские маски, ведется ли своевременная дезинфекция помещений. При помощи этих систем планируется следить за соблюдением требований Роспотребнадзора во время поэтапного отмены карантинных мер, пишет «Коммерсантъ».

Так, например, власти Нижегородской области внедряют совместное решение Ростелекома и NtechLab с использованием местной системы видеоаналитики «Оптимист». Алгоритмы будут анализировать поступающие с камер данные и формировать отчеты. Доступ к данным смогут получить только уполномоченные контролирующие органы.

Установка подключенных к единой сети видеонаблюдения камер на предприятиях станет одним из условий их открытия. Предполагается, что часть расходов на техническое вооружение может быть компенсирована за счет субсидий. Отметим, что в ряде российских регионов уже действует или начнет в ближайшие дни действовать масочный режим. Граждане обязаны их носить во всех общественных местах и транспорте.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.05.20

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