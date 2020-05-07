Россия вышла на пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом

В России за последние сутки выявили 11 231 случай заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число заболевших Covid-19 достигло 177 160 человек. Таким образом, страна опередила Германию (168 162) и Францию (174 224) по числу инфицированных и вышла на пятое место в мире.

За сутки 88 пациентов, зараженных коронавирусом, скончались, сообщает федеральный оперативный штаб. В результате число умерших за весь период пандемии составило 1 625 человек.

Вылечились от Covid-19 в России 23 803 человека. За сутки выздоровели 2476 человек – это рекордный показатель. Сейчас насчитывается 151 732 активных случая коронавирусной инфекции.

Шестой день подряд в Москве выявлено более 5000 новых случаев заражения коронавирусом – число заболевших в столице за сутки выросло на 6703. Затем идут Подмосковье (842), Нижегородская область (312), Санкт-Петербург (306), Дагестан и Татарстан (по 105 случаев заражения).

Десятка регионов, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусом, выглядит так: Москва (92 676), Московская область (17 432), Санкт-Петербург (6190), Нижегородская область (3610) и Дагестан (2372), Мурманская область (2272 заболевших), Краснодарский край (1633), Тульская (1530), Ростовская (1514) и Калужская (1486) области.

По последним данным, в мире более 3,7 млн человек больны коронавирусом. Инфекция стала причиной смерти более 263 тысяч пациентов. По числу заболевших лидируют США, где Covid-19 подтвердили у 1,2 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.05.20

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