ВОЗ заявила о нехватке $400 млн для борьбы с Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила стратегический план по подготовке и реагированию на распространение коронавируса COVID-19, увеличив бюджет до $1,7 млрд. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, государствам-членам ВОЗ об этом объявили в ходе ежедневного брифинга, добавив, что сам план опубликуют в ближайшее время.

«ВОЗ потребуется $1,7 млрд для ответа на Covid-19. Эта оценка включает в себя средства, которые ВОЗ уже получила на сегодняшний день, в результате чего дефицит финансирования в 2020 году составит $1,3 млрд», – сообщил Гебрейесус.

По его словам, акцент в стратегии по борьбе с коронавирусом сделан сделан на ресурсы, необходимые ВОЗ для ее собственных операций, включая «значимые поставки». «ВОЗ продолжит оказывать техническую поддержку правительствам в реализации приоритетных мер в сфере общественного здравоохранения для подготовки к пандемии и реагирования на нее», – пояснил глава ВОЗ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.05.20

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