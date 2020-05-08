Коронавирус держится на волосах до трех суток

Врач посоветовал надевать головной убор, чтобы избежать заражения коронавирусом. Риск существует как в городе, так и на природе, поэтому важно использовать средства защиты и соблюдать дистанцию.

Коронавирусная инфекция может держаться на волосах до трех суток, заявил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью 5-tv.ru. «Поэтому рекомендуют носить головные уборы. На волосах же держится, а головной убор вы снимаете, когда приходите домой», – пояснил медик.

В многолюдных местах вирусолог призывает носить маски, на улице это не обязательно, достаточно дистанцироваться от других людей на несколько метров.

Врач подчеркнул, что угроза заражения Covid-19 существует как в больших городах, так и в сельской местности. Многие едут на дачу, полагая, что таким образом они могут минимизировать риски. По мнению медика, места большого скопления людей сейчас можно найти, в том числе и за городом, а находиться в них, безусловно, опасно.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.05.20

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