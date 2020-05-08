Ученые пессимистично посмотрели на способности коронавируса выжить

Коронавирус нового типа способен выжить независимо от температуры окружающей среды и широты. То есть климат никак не влияют на скорость его распространения среди населения, заявили ученые Университета Торонто. Их работа опубликована в журнале CMAJ.

Главный вывод исследователей заключается в том, что Covid-19 одинаково хорошо распространяется среди жителей южных, экваториальных и северных стран. Изначально эта версия была гипотезой, но ученые решили ее проверить. Они изучили распространение нового коронавируса в 144 геополитических зонах – в штатах и провинциях Австралии, США и Канады, а также в различных странах мира. Исследование охватило данные о 375 тыс. подтвержденных заболевших, среди которых были люди разного возраста и социального положения. В исследовании также учитывались принимаемые в регионе меры по противодействию распространению новой инфекции.

Исследователи сравнили количество случаев заражения с разницей в три дня и учли влияние широты, температуры, влажности, ограничение в работе школ, общественных мест, уровень социального дистанцирования. Выяснилось, что связи между этими параметрами, за исключением социального дистанцирования, нет.

«Мы хотим, чтобы люди знали, что повышение температуры летом не снижает опасности распространения вируса – особенно это важно в условиях, когда многие страны планируют ослабить режим карантина», заявил ведущий автор исследования Дионн Гесинк.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.05.20

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