Попова выступила против снятия ограничений из-за Covid-19 до вакцинации

Правила поведения граждан, которые вступили в силу ввиду вспышки коронавирусной инфекции, будут действовать до появления вакцины против SARS-CoV-2 (Covid-19) или до окончания пандемии. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с членами фракции партии «Единая Россия» в Госдуме.

«Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. На какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит. На сегодняшний день это неизбежно, с этим сталкиваются практически все страны. Мы должны менять правила своей жизни», – цитирует ТАСС слова Поповой.

Как писал «Новый День», в России за истекшие сутки выявлено 10 699 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Почти половина новых заболевших (48,9%) не имела никаких симптомов инфекции. Накануне суточный прирост заразившихся составлял 11 231 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 187 859 случаев заражения коронавирусом (+6%) в 85 регионах. По уровню заболеваемости Россия находится на пятом месте в мире и стремительно приближается к Великобритании, где, по данным Университета Джонса Хопкинса (США), зафиксировано 207 977 больных Covid-19.

Пандемия коронавируса. Другие новости 08.05.20

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