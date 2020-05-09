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Суббота, 9 мая 2020, 11:52 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 200 тысячам

За последние сутки в России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах, а общее число заболевших достигло 198 676. За весь период зафиксировано 1 827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Как отмечается, в 40,7% новых случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. По состоянию на 08 мая, проведено 5,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Больше всего заболевших вновь выявлено в Москве (5 667), Московской области (1 075) и Санкт-Петербурге (425). Более ста новых случаев коронавируса зафиксировано в Нижегородской (294), Свердловской (121) и Волгоградской (102) областях, а также Краснодарском крае (106).

В Роспотребнадзоре уточнили, что в мире по состоянию на 09 мая зарегистрировано 4 009 305 подтверждённых случаев коронавируса (прирост за сутки 96 797 случаев; 2,5%), 276 081 летальный исход (прирост за сутки 5495; 6,9%).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.05.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,