российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 10 мая 2020, 12:46 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Губернатор Санкт-Петербурга ввел обязательный «масочный» режим

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса до 31 мая. При этом с 12 мая в «северной столице» станет обязательным масочный режим.

В сообщении на сайте администрации города отмечается, что меры необходимы в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки и ростом числа заболевших на фоне низкого уровня самоизоляции жителей.

С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. К ним отнесены гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатки.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 414 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число заболевших достигло 7 404. За время объявленной эпидемии 1 674 человек выздоровели, 53 – умерли.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.05.20

В Свердловской области выявлено ещё 139 инфицированных коронавирусом нового типа. / Уже более 200 тысяч: в России растет заболеваемость коронавирусом. / В Челябинской области растет число погибших при заражении COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

Сначала разрешат гулять: Роспотребназдор определился с поэтапным выходом страны из коронавирусных ограничений

Мэрия Москвы рекомендует выходить на улицу с документами

Московские суды останутся на карантине

Масочно-перчаточный режим: мэрия Москвы пояснила, за что будут штрафовать

Павел Креков: «После 12 мая мы займемся летней занятостью подростков»

Замгубернатора считает, что случаев Covid-19 стало больше из-за свадеб и поездок за город

Куйвашев решил продлить режим изоляции – потому что люди не носят маски

Чиновники не ожидают подъема заболеваемости корью, краснухой, дифтерией и коклюшем из-за запрета вакцинации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, Самоизоляция,