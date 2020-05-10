Губернатор Санкт-Петербурга ввел обязательный «масочный» режим

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса до 31 мая. При этом с 12 мая в «северной столице» станет обязательным масочный режим.

В сообщении на сайте администрации города отмечается, что меры необходимы в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки и ростом числа заболевших на фоне низкого уровня самоизоляции жителей.

С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. К ним отнесены гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатки.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 414 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число заболевших достигло 7 404. За время объявленной эпидемии 1 674 человек выздоровели, 53 – умерли.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.05.20

В Свердловской области выявлено ещё 139 инфицированных коронавирусом нового типа. / Уже более 200 тысяч: в России растет заболеваемость коронавирусом. / В Челябинской области растет число погибших при заражении COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»