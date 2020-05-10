В ВОЗ назвали ситуацию с коронавирусом в России стабильной: страна выходит на плато

В России темпы прироста числа заболевших коронавирусом COVID-19 перешли к стабилизации. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью Bloomberg. По ее словам, которые цитирует РБК, с учетом статистических данных за последние несколько дней страна вышла на плато по заболеваемости.

Несмотря на то, что в России в течение восьми дней ежедневно регистрировали более 10 тысяч новых случаев заражения, а общее число заболевших 10 мая превысило 200 тысяч, рост числа инфицированных 6 мая начал замедляться ниже ключевого уровня в 7% и с тех пор снизился до 5,5%.

В России, как отмечает агентство, ссылаясь на данные ВОЗ, наблюдается самый низкий уровень смертности из-за COVID-19 (ниже 1%), что является наименьшим показателем среди стран, входящих в топ-10 по числу заболевших (сейчас Россия находится на пятом месте). По мнению ВОЗ, показатель смертности в России может увеличиться в ближайшие недели.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 10.05.20

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