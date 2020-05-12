В России за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 10899

В России общее число больных коронавирусом выросло до 232 243 (+4,9%), за прошедшие сутки выявлено 10 899 заболевших в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4704 (43,1%). Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19.

Большинство новых подтвержденных случаев коронавируса зафиксированы в Москве – 5392 (всего 121 301 заболевший). Затем идут Московская область – 1063 (всего с начала пандемии 22 700), Санкт-Петербург – 339 (всего 8 050), Нижегородская область – 354 (всего 5 087), Красноярский край – 227 (всего 1 428), Свердловская область – 211 (всего 2 163) и Дагестан – 116 (всего 2 888). В остальных регионах зарегистрировано менее 100 новых случаев заражения.

За сутки в России скончались 107 человек с Covid-19. Из них 55 – в Москве, 10 – в Подмосковье, 7 – в Брянской области, 3 – в Дагестане, по 2 – в Санкт-Петербурге, Белгородской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ростовской областях, а также в Северной Осетии, ХМАО и Приморском крае. По одному летальному исходу зафиксировано в Астраханской, Ивановской, Орловской, Нижегородской, Новосибирской, Тюменской областях, в Кабардино-Балкарии, Чечне, Башкирии, Марий Эл, Татарстане, в Ставропольском, Пермском и Забайкальском краях. Общее число умерших выросло до 2116 человек.

Из больниц выписали 3 711 пациентов. Таким образом, общее число излечившихся составило 43 512. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 5,8 млн тестов на коронавирус нового типа, в том числе 168,6 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 251 011 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.05.20

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