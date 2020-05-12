В Испании родственники жертв коронавируса подали иск против властей

Родственники жертв коронавирусной инфекции подали коллективный иск в Верховный суд (ВС) Испании против правительства. Истцы считают, что действия властей во время пандемии были безответственными. Об этом сообщает RTVE.

Отмечается, что группа адвокатов представляет интересы более 3,2 тысячи родственников жертв Covid-19. В иске испанское правительство обвиняют в «безответственном и небрежном бездействии».

По мнению истцов, кабмин поставил свои интересы выше здоровья населения, так как, несмотря на распространение коронавируса, в стране в начале марта продолжались митинги и манифестации.

В настоящее время Испания находится на третьем месте по количеству заболевших. В стране выявлены более 227 тысяч инфицированных. Коронавирус стал причиной смерти 26,7 тысячи человек. Ранее власти Испании продлили режим повышенной готовности до 24 мая.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 12.05.20

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