Вирусолог назвал дату создания эффективного лекарства от коронавируса

По мнению руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, к осени человечеству удастся разработать реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции. Препарат будет основан на помощи иммунитету путем добавления антител.

«На момент нашего интервью нет ни одного фармацевтического препарата, который мог бы эффективно подавлять коронавирус. Те лекарства, что ранее были разработаны против других вирусов, в применении против SARS-CoV-2 показывают неудовлетворительные результаты. Они вызывают скорее больше побочных эффектов, чем лечат», – рассказал вирусолог в интервью «Известиям».

По его словам, эффективный препарат, над которым работают ученые Regeneron Pharmaceuticals, будет создан и испытан только к осени 2020 года. Его разработка основана на подходе, который заключается в том, чтобы помочь иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител.

«Таким образом, мы сокращаем время на разворачивание иммунного ответа. <…> В последнем релизе они обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени», – отметил Волчков.

Вирусолог считает, что российское здравоохранение хорошо справляется с эпидемией коронавируса. Однако для ослабления ограничительных мер потребуется, чтобы в стране переболели 25-30% населения. Узнать об этом станет возможно благодаря массовому тестированию на антитела.

По последним данным, в России выявили 232 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.05.20

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