Российский ученый рассказал о проблемах для общества после отмены самоизоляции

После завершения режима самоизоляции у людей усилится забота о своем здоровье и безопасности, однако возрастет риск алкоголизации, появления интернет-зависимости, а также конфликтных ситуаций. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.

«По опыту наших экспериментов, когда мы проводили тонкие исследования психики участников, после года-полутора лет в изоляции отмечался рост значимости ценности жизни, заботы о здоровье и безопасности, то есть люди становились более осторожными и осмотрительными, но в то же время возникало бессознательное стремление к аддиктивному поведению, то есть появлялась угроза усиления алкоголизации», – сказал он в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что такие поведенческие изменения наблюдались у подготовленных людей, а если взять обычных граждан, то они будут неминуемы, отметил Юрий Бубеев. По его словам, у тех, кто проводил много времени за компьютерными играми и в социальных сетях могут возникнуть проблемы с возвращением в реальный мир после завершения самоизоляции. Ученый также предупредил об увеличении числа конфликтов, уличного хулиганства, преступлений.

Отметим, что Института медико-биологических проблем РАН занимается медицинским обеспечением космонавтов и проведением экспериментов в интересах пилотируемой космонавтики.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.05.20

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