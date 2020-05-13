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Среда, 13 мая 2020, 15:05 мск

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Глава Минздрава назвал условие для полного снятия ограничений из-за Covid-19

Фото: пресс-служба Кремля

Возвращение к нормальной жизни в полном объеме будет возможно только после появления вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Управление инфекционным процессом – это то, что должно появиться, тогда мы сможем вернуться к нормальной, спокойной жизни», – приводит ТАСС слова министра. По слова главы ведомства, министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в России ближе к концу июля.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что многие ограничения сохранятся до начала массовой вакцинации от коронавируса. В апреле она предупредила, что вакцины не появится раньше середины лета. На сегодняшний день в России разрабатывают девять вакцин от Covid-19.

Москва, Иван Гридин

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