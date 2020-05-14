Академик РАН допустил «военный» сценарий вакцинации россиян от Covid-19

Вакцинацию россиян от коронавирусной инфекции нового типа может пройти по нескольким сценариям, одним из которых может стать «военный», рассказал в интервью «Парламентской газете» академик РАН Сергей Колесников. Он отметил, что такой сценарий применят, если будет наблюдаться высокая смертность и резкий рост числа заболевших.

«В этом случае начнут прививать не все население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни», – пояснил ученый, добавив, что преимуществом такого сценария является возможность раннего начала вакцинации – уже осенью.

По словам академика, традиционный путь предполагает выбор наиболее конкурентной вакцины из многочисленных вариантов. Для выработки достаточного иммунитета у населения потребуется изготовить 70 млн доз. При таком сценарии вакцинация будет сдвинута на более поздний срок – не раньше конца этого – начала следующего года.

Как писал «Новый День», ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что первые препараты для вакцинации против коронавируса нового типа в стране могут появиться ближе к концу июля. Он отметил, что после применения вакцины страна сможет снять все ограничения, установленные из-за впышки инфекции.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.05.20

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