В России зафиксировали спад по числу новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в России выявлено 9974 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах страны. Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни. Отмечается, что за сутки от Covid-19 и вызванных им осложнений скончалось 93 человека, а полностью выздоровели 5527 пациента.

Лидирует по числу новых случаев Москва. В столице выявлено 4712 заболевших. На втором месте находится Московская область (+918), на третьем – Санкт-Петербург (+460), за ним следует Нижегородская область (+238). Замыкает пятерку лидеров антирейтинга Ивановская область со 102 новыми случаями заражения за сутки. Отметим, что в остальных регионах суточная прибавка по числу заболевших Covid-19 не превысила 100 человек.

Таким образом на сегодняшний день в России лабораторно подтверждено 252 245 случая заражения коронавирусом. Отметим, что впервые со 2 мая число выявленных за сутки случаев оказалось меньше 10 тыс. По данным оперштаба, суточный прирост снизился с 4,3% до рекордно низких 4,1%. Всего в стране от инфекции излечились 53 530 пациентов, их доля по отношению к заболевшим превысила 21%. За весь период вспышки Covid-19 в России умерло от этой инфекции 2 305 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.05.20

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