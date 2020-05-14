Эксперты подсчитали смертность от коронавируса в России

Показатель летальности в России от коронавирусной инфекции на 14 мая составляет 0,91%. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19.

Наибольший показатель летальности зафиксирован в Удмуртии – 2,99%, затем идут Адыгея – 2,90% и Кемеровская область – 2,48%.

Неделю назад Удмуртия была на третьем месте среди российских регионов с показателем в 2,91%. Самые высокие показатели летальности тогда фиксировались в Адыгее – 3,40% и Псковской области – 3,29%.

В мире Россия находится на последнем месте по летальности от коронавируса среди стран, где отмечаются самое большое число заболевших. Наивысший показатель во Франции – 15,2%, на втором месте Великобритания – 14,40%, на третьем – Италия с показателем 14,01%. В США, где Covid-19 больны более 1,43 млн человек, летальность составляет 5,96%.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 4,3 млн человек. Более 297 тысяч пациентов скончались.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.05.20

Назван регион УрФО с самой высокой смертностью от коронавируса. / Курганские медики получат «коронавирусные» доплаты. / В ЯНАО коронавирусом заболели более тысячи вахтовиков. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»