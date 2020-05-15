В России может появиться пособие на покупку масок и перчаток

Национальный родительский комитет (НРК) предложил российскому правительству ввести специальное пособие на покупку средств индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

В настоящее время во многих регионах России ввели масочный режим. Появление в общественных местах без маски грозит крупным штрафом. Однако далеко не все могут себе позволить купить средства индивидуальной защиты, отметила председатель НРК Ирина Волынец.

«В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии. Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день... Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии», – говорится в тексте письма, направленного в адрес правительства РФ.

Волынец добавила, что спецспособие в исключительных случаях можно заменить бесплатной выдачей масок и перчаток нуждающимся гражданам, передает RT.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.05.20

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