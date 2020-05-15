Лавров допустил, что мир не вернется к свободной системе общения после Covid-19

Полное восстановление мировых связей после отмены ограничительных мер, принятых на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа займет долгое время. Такое предположение в интервью РБК высказала министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Все согласны с тем, что полное восстановление мировых связей – человеческих, культурных – займет длительный период», – заявил он, добавив, что, по оценкам аналитиков, «даже когда будут сняты все ограничения, будут одобрены все вакцины, абсолютно свободной системы общения уже не будет».

Ранее глава российского МИД указал, что запретов на выезд из страны «в принципе быть не может», поскольку право на свободу передвижения закреплено в Конституции. Согласно ст. 27 Основного закона «каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации». Данная статья входит в состав второй главы Конституции, поправки в которую внесены быть не могут. Напомним, что выездные визы существовали в СССР, а также после развала Союза, вплоть до 1993 года. и продолжали существовать в постсоветской России до 1993 года.

Сергей Лавров упомянул и о том, что в соцсетях появляются сообщения о якобы имеющихся планах по введению в России выездных виз. Он заверил, что это не так, и в этом нет никакой необходимости. «Не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, то это их право. Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода», – заявил министр.

Москва, Иван Гридин

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