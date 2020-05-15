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Пятница, 15 мая 2020, 17:09 мск

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Медики нашли синтетический белок для борьбы с Covid-19

Медики из Китая и Канады успешно подавили коронавирусную инфекцию с помощью интерферона альфа-2 – одного из сигнальных белков иммунной системы, который довольно широко применяется при лечении гепатита С и рака. Статья об их исследовании опубликована в научном журнале Frontiers in Immunology.

В эксперименте с искусственным интерфероном согласились принять участие 77 добровольцев из числа пациентов одной из больниц Китайского города Ухань, где была самая первая крупная вспышка Covid-19. У всех пациентов была диагностирована средняя форма тяжести протекания болезни.

Пациентов разделили на группы. Часть из них получала интерферон, другая – плацебо или его комбинацию с белком. Врачи пристально следили за любыми изменениями состояния пациентов, а также контролировали концентрацию вирусных частиц в их организме.

Зачастую коронавирус нового типа остается в организме человека около трех недель с момента заражения. Благодаря синтетическому интерферону альфа-2 этот срок сократился на треть. Медики отметили, что положительное действие препарата проявлялось как у молодых, так и у пожилых пациентов, у которых болезнь протекает особенно тяжело.

Ученые отмечают, что сейчас очень важно проверить их выводы на большем количестве пациентов, в том числе и тех, кто болеет в тяжелой форме. Они выражают большую надежду, что синтетический интерферон окажется действительно эффективным при лечении людей с коронавирусной инфекцией.

Пекин, Иван Гридин

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