Медицинский чиновник Китая заявил о замалчивании вспышки Covid-19 в Ухане

Ведущий советник правительства Китая по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань заявил о запоздалой реакции властей на распространение коронавирусной инфекции нового типа на власти Уханя. Он считает, что власти пытались скрыть данные о происходящем.

По его словам, власти до последнего не желали говорить правду, что вирус передается от человека к человеку, сообщает CNN. Он также отметил, что вся вина лежит на местных чиновниках, так как не было никакого смысла скрывать информацию от властей страны и всего мира. Он напомнил, что после появления адекватных данных руководство КНР ввело жесткие карантинные меры в Ухане, что позволило взять ситуацию под контроль.

Ранее президент США Дональд Трамп грозил Пекину последствиями, если выяснится, что там сознательно допустили вспышку инфекции. МИД КНР отвергал предположения такого рода. На прошлой неделе Трамп заявил, что США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 18.05.20

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