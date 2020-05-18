В России число заболевших Covid-19 за сутки пошло на спад

За минувшие сутки в России выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции нового типа. В штабе отметили, что показатель по числу новых случае стал минимальным, начиная с 1 мая. Тогда было выявлено 7933 заболевших.

На сегодняшний день общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 290 678 человек. За сутки выписались 2722 ранее зараженных Covid-19 человека. Общее число выздоровевших достигло 70 209 человек. Днем ранее сообщалось о 9709 новых случаях коронавируса в стране и о 4207 выздоровевших.

Новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 81 регионе страны. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни, отметили в оперштабе. От инфекции и вызванных ей осложнений скончался 91 человек. За сутки в России выздоровели 2836 человек.

Москва по-прежнему лидирует по числу заразившихся за сутки. Прибавка составила 3238 человека. В Московской области выявлен 921 заболевший, в Санкт-Петербурге – 425 человек. Далее антирейтинг по числу новых случаев пополняет Нижегородская область (+279), за ней следуют Свердловская (+130), Саратовская (+117), Брянская (+115), Калужская (+109), Ульяновская (+106), Ярославская (+103) области, а также Красноярский край (+107). В остальных регионах число новых случаев заражения Covid-19 за сутки не превышает 100 человек.

Москва, Иван Гридин

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