Ученые раскритиковали приложения для самодиагностики Covid-19

Системы онлайн-проверки симптомов коронавирусной инфекции нового типа почти всегда ошибаются. Исследователи из Университета Эдит Коуэн заявляют, что только треть из поставленных ими диагнозов оказались верными, пишет журнал Medical Journal of Australia.

Они проанализировали работу 36 мобильных приложений, авторы которых заявляли, что способны помочь в диагностике Covid-19. Под рассмотрение попало ПО, которое по описанию симптомов выдавало вероятный диагноз и рекомендации обратиться к медикам. Разработчики заявляли, что это поможет уменьшить нагрузку на врачей.

Между тем, диагнозы зачастую оказывались ошибочными. Оказалось, что приложения дают верные рекомендации только в 36% случаев. «Хотя идея использовать цифровые инструменты для проверки своих симптомов выглядит заманчивой, в большинстве случаев существующие приложения в лучшем случае ненадежны а в худшем – опасны», указывают ученые.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 18.05.20

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