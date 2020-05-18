В Красноярском крае Covid-19 подтвердили у 866 золотодобытчиков

В Красноярском крае на Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») выявили 866 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19, рассказал генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев. «Количество положительных тестов составляет 866. Отрицательных – 2790 на сегодняшний день», – приводит его слова ТАСС.

Как передает РБК, большинство зараженных болеют бессимптомно. «Компания «Полюс» тесно сотрудничает с Минобороны и другими органами власти на федеральном и региональном уровнях», рассказал представитель компании. Сейчас силами компании и МЧС идет развертывание мобильного госпиталя и пунктов размещения заразившихся..

По данным на 9 мая, на предприятии болело 89 человек. Большинство из них – бессимптомно. Сейчас к работе допускаются только те, кто получил отрицательный результат на тест на коронавирус.

Как писал «Новый День», сегодня стало известно, что Минобороны перебрасывает сводный отряд военнослужащих в Красноярский край. Военные окажут помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в ведомстве. Поручение о переброске личного состава и спецтехники дали президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. В Северо-Енисейский район прибудут 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

Военные проведут комплекс дезинфекционных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий в целях локализации вспышки коронавирусной инфекции и недопущения ее распространения, добавили в Минобороны.

Олимпиадинский ГОК – крупнейший актив компании «Полюс», которая принадлежит Саиду Керимову, сыну сенатора Сулеймана Керимова. В 2019 году ГОК добыл почти 1,4 млн унций золота. Доказанные и вероятные запасы разрабатываемых месторождений составляют 26 млн унций золота.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 18.05.20

«Есть позитивная динамика»: Мишустин оценил число готовых к смягчению ограничений регионов. / Шумков объявил о новой мере поддержки для пострадавших из-за пандемии и ответил критиканам-клоунам. / Назван самый болеющий коронавирусом регион УрФО. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»