Ученые искусственно создали коронавирус SARS-CoV-2

Ученые, применив метод обратной генетики, искусственно создали SARS-CoV-2, пишет журнал Cell. Коронавирус представляет собой полную копию природного, Covid-19.

По словам вирусологов, в качестве образца они использовали штамм вируса, который был обнаружен на медицинской маске первого зарегистрированного заразившегося человека в США. Исследователи отмечают, что полученный в пробирке вирус является важным инструментом для борьбы с инфекцией, в частности, для проверки лекарственных препаратов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.05.20

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