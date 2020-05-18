российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 мая 2020, 16:22 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Ученые искусственно создали коронавирус SARS-CoV-2

Ученые, применив метод обратной генетики, искусственно создали SARS-CoV-2, пишет журнал Cell. Коронавирус представляет собой полную копию природного, Covid-19.

По словам вирусологов, в качестве образца они использовали штамм вируса, который был обнаружен на медицинской маске первого зарегистрированного заразившегося человека в США. Исследователи отмечают, что полученный в пробирке вирус является важным инструментом для борьбы с инфекцией, в частности, для проверки лекарственных препаратов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.05.20

В Красноярском крае Covid-19 подтвердили у 866 золотодобытчиков. / «Есть позитивная динамика»: Мишустин оценил число готовых к смягчению ограничений регионов. / Шумков объявил о новой мере поддержки для пострадавших из-за пандемии и ответил критиканам-клоунам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Красноярском крае Covid-19 подтвердили у 866 золотодобытчиков

Назван самый болеющий коронавирусом регион УрФО

Ученые раскритиковали приложения для самодиагностики Covid-19

Уральский врач рассказал, как отличить психосоматику от реальной болезни

Суточный прирост падает: число больных COVID-19 в Москве приблизилось к 150 тысячам

В Екатеринбурге семеро сотрудников скорой помощи заразились Covid-19

В России число заболевших Covid-19 за сутки пошло на спад

Повторно заболевшие Covid-19 не заражают других людей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Наука, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,