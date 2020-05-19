В США успешно испытали на людях вакцину от Covid-19

Американская биотехнологическая компания Moderna провела испытания вакцины от коронавирусной инфекции нового типа на людях. По заявлению медиков, тестирование дало положительные результаты. Об это говорится в сообщении на сайте компании.

Ученые отметили, что пока тестирование находится на первом этапе, а результаты клинических исследований являются промежуточными. Между тем, специалисты Moderna заявляют, что уже сейчас вакцина хорошо себя показала – в компании заявили, что после приема препарата количество антител у добровольцев превышало аналогичный показатель в крови тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, либо находилось на том же уровне. Количество антител варьировалось пропорционально дозе вакцины, сообщили в Moderna.

На сегодняшний день в США подтверждено более 1,5 млн случаев заражения Covid-19. Болезнь и вызванные ей осложнения унесли жизни более 90 тыс. человек. Выздоровели более 283 тыс. пациентов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.05.20

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