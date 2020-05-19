Саратовские власти разрешили и запретили гулять

Власти Саратовской области сначала сняли запрет на прогулки и занятия спортом на улице, а затем вновь ввели ограничение. На решение повлиял рост заболеваемости коронавирусом в регионе.

12 мая жителям Саратовской области разрешили выходить на прогулки вдвоем, а также заниматься спортом на улице по одному с соблюдением дистанции пять метров. До этого в течение шести недель граждане соблюдали режим самоизоляции из-за пандемии.

Спустя неделю после снятия запрет вновь вступил в силу. «Мы ранее определяли (разрешение на) занятия физкультурой и спортом на улице и прогулки – вынуждены с сегодняшнего дня эту меру отменить. Это вынужденная мера», – сказал вице-губернатор Александ Стрелюхин на заседании областного оперативного штаба по борьбе с Covid-19.

До 31 мая гражданам разрешается покидать дом только в случае крайней необходимости, например, сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку. При этом в регионе введет масочный режим. В некоторых районах области перемещение жителей возможно лишь при оформлении спецпропусков.

По последним данным, в Саратовской области выявлен 1871 случай заражения коронавирусом. Скончались 39 пациентов с Covid-19, выздоровели – 463.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 19.05.20

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