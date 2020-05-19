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Вторник, 19 мая 2020, 09:03 мск

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Стратегия Швеции в борьбе с Covid-19 не принесла результатов

В Швеции отказ от жестких карантинных мер и избранная экономическая политика во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.

В Швеции меры по противодействию распространения коронавируса носили лишь рекомендательный характер. Их нарушение не сулило никаких санкций. Такая стратегия была избрана ради спасения экономики страны, но как считают аналитики, избежать проблем стране не удалось.

По мнению главного экономиста Handelsbanken Кристины Ниман, оценивать последствия пандемии рано. Она полагает, что в итоге Швеция пострадает не меньше, чем остальные страны Европы. «Экономическая активность в Швеции выглядит зловеще. Может быть, не так зловеще, как в других странах, но падение показателей было беспрецедентным», – заявил в свою очередь старший аналитик Capital Economics Дэвид Оксли.

По оценкам Riksbank, ВВП Швеции в долгосрочной перспективе сократится на 7-10%, что является катастрофическим показателем для этой скандинавской страны. Впрочем, отмечают эксперты, сейчас в других европейских странах власти только начинают снимать ограничительные меры, принятые из-за пандемии. Некоторые предприятия и даже целые отрасли приходится запускать заново, в то время как Швеция не останавливала эти процессы.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), в Швеции на сегодняшний день выявлено 30377 случаев заражения коронавирусом нового типа, выздоровели почти 5 тыс. человек, скончалось 3698 пациентов.

Стокгольм, Иван Гридин

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