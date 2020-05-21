Вирусолог заявил о прохождении пика заболеваемости Covid-19 в России

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа в России, вероятно, уже пройден, допустил доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. Он отметил, что об этом свидетельствует некоторое снижение в числе выявляемых случаев заражения: начиная с 1 – 2 мая их количество остается примерно на одном уровне.

«В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тыс. не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», – сказал Альтштейн в беседе с НСН. По словам вирусолога, снижения темпов тестирования не происходит, поскольку в России «тестов достаточно».

17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что распространение коронавируса в России остановилось, а эпидемиологическая ситуация начала стабилизироваться. При этом она отметила, что о снятии ограничении говорить пока рано. 20 мая премьер-министр Михаил Мишустин также заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России, в особенности в Москве.

За минувшие сутки в России выявлено 8 849 новых случаев заражения коронавиурсом. В оперативном штабе отметили, что вторые сутки подряд суточное число новых заболевших удерживается ниже планки в 9 тыс., и шестые сутки подряд – ниже 10 тыс. Общее число заболевших COVID-19 в России превысило 317,5 тыс. человек. За сутки в России от инфекции и вызванных ей осложнений умерли 127 человек. Общее число жертв Covid-19 в России превысило 3 тыс. человек.

В мире общее число заразившихся сегодня утром перешагнуло планку в 5 млн. Россия находится на втором месте антирейтинга по числу заразившихся Covid-19. Лидерство удерживают США (1,551 млн человек), на третьем месте – Бразилия (291,5 тыс.)

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.05.20

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