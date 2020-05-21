Власти опровергли сообщения об изоляции людей с иммунитетом к Covid-19

Московские власти опровергли сообщения о планах изолировать людей, у которых выявлены антитела к Covid-19. Появившаяся в СМИ информация о планах изолировать москвичей с выявленным иммунитетом к коронавирусу нового типа не соответствует действительности, заявили в департаменте здравоохранения столицы.

«По факту сообщений в СМИ о том, что московские власти планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к Covid-19, Департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением. Информация не соответствует действительности. Якобы утвержденных алгоритмов, о которых говорится в материалах, не существует», – сообщили в департаменте.

Там также подчеркнули, что тем пациентам, у кого были выявлены специфические иммуноглобулины G, которые свидетельствуют о наличии иммунитета к коронавирусу нового типа, не выдают каких-либо предписаний или постановлений о самоизоляции. «Такой результат теста говорит, что пациент был инфицирован и, возможно, перенес инфекцию в скрытой форме. При этом есть риск, что вирус в организме может еще какое-то время присутствовать», – уточнили в департаменте здравоохранения Москвы.

«Когда вирус попадает в организм, иммунная система начинает «бороться» с ним, вырабатывая антитела. На начальной стадии организм вырабатывает иммуноглобулины М (IgM), а на более поздней – G (IgG). Зачастую заболевание протекает бессимптомно, и только по наличию антител можно определить встречался ли он с вирусом. При этом легкие формы заболевания регистрируются при данной инфекции ещё чаще. Таким образом, пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих. Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек», – пояснил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД ДЗМ, директор международного учебно-методического Центра вирусологии человека РУДН, член клинического комитета ДЗМ Алексей Мазус.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что столичные власти рассматривают возможность обязать москвичей, у которых был выявлен иммунитет к новому коронавирусу, соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

Москва, Иван Гридин

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