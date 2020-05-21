Мэр перуанской провинции нарушил карантин и претворился мертвым

Мэр одного из районов перуанской провинции Кастровиррейна улегся в гроб и притворился мертвецом, чтобы избежать взысканий за нарушение комендантского часа и иных карантинных мер, пишет Comercio.

Издание отмечает, что казус произошел, вечером 18 мая, когда глава района Тантара Хайме Роландо Урбина Торрес выпивал с приятелями. В помещение, где они отдыхали с проверкой пришли полицейские. Главе муниципалитета не пришло ничего лучше, как лечь в гроб и претвориться мертвым, чтобы полицейские оставили его в покое. Собутыльники мэра последовали его примеру. Позже в СМИ появилось фото Урбины Торреса, лежащего в открытом гробу с маской на лице.

Полицейских провести не удалось. Урбину Торреса и его друзей доставили в участок, где оформили протоколы о правонарушении. Газета пишет, что местные жители неоднократно обвиняли мэра в легкомысленном отношении к вспышке коронавирусной инфекции.

Местных жителей рассказал изданию, что из 54 дней карантина Торрес находился в Тантаре лишь 8 дней. Сам глава района отвергает эти обвинения и заявляет, что покидал район только для решения служебных вопросов.

На сегодняшний день в Перу выявлено более 100 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, 3024 человека скончались, более 40 тысяч вылечились, отмечает РИА «Новости».

Лима, Иван Гридин

Лима. Другие новости 21.05.20

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