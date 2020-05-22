Попова назвала порядок вакцинации от Covid-19

Первыми вакцинировать от коронавируса будут тех, кто находится в группе риска по заболеванию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Этот сценарий будет реализован, если не удастся произвести вакцину сразу в большом количестве, отметила она.

«Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то, по общим правилам, сначала прививают группы риска. Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения», – цитирует Попову РИА «Новости».

По ее словам, в группе риска находятся люди старшего поколения и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Так, например, в зоне особого риска находятся люди с болезнями почек. Они не только рискуют быстрее заразиться коронавирусом, но и показатели смертности у таких пациентов значительно выше.

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, если исследования на приматах, а затем и на добровольцах пройдут успешно, наладить массовое производство вакцины от Covid-19 в России можно будет уже в августе.

Однако разработка вакцины «все-таки не забег на стадионе», а одним из главных условий – это то, что вакцина должна производиться в достаточном количестве, отметил он. «Если даже кто-то и сделает и на месяц раньше, на два месяца раньше, но при этом он ее будет производить штучно, то есть тысяча, две тысячи, десять тысяч, даже миллион – ну это ничто. Надо производить десятки миллионов», – пояснил Гинцбург.

Как ранее заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко, первые результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля, и тогда же она станет доступна для более широкого применения.

Американский ученый, исследователь рака, ВИЧ и генома человека Уильям Хэзелтайн в свою очередь заявил в интервью британской The Guardian, что человечеству не следует рассчитывать на скорое создание вакцины от нового коронавируса и лучше полагаться на меры социальной изоляции. Ученый призвал не слушать политиков, которые выступают с заявлениями о продвижении в разработке и тестировании вакцины от Covid-19. По его словам, это очень непростая работа.

В связи с этим исследователь упомянул о попытках создания вакцин от коронавирусных инфекций SARS и MERS, которые, по его словам, в реальности не защищали от этих заболеваний. После вакцинации люди продолжали заражаться через слизистые оболочки носа.

Москва, Иван Гридин

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