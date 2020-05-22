Врач предостерегла больных Covid-19 от приема популярных лекарств

Пациентам с коронавирусной инфекцией следует отказаться от приема анальгина и аспирина в пользу парацетамола, рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» управления делами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.

Она пояснила, что нестероидные противовоспалительные средства, к которым относятся аспирин и анальгин, использовать при заражении коронавирусом неприемлемо. Врач посоветовала принимать для снижения температуры парацетамол, передает РИА «Новости» со ссылкой на управделами президента.

Ирина Вереютина также рассказала, что у пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, при ее тяжелом течении, появляются неврологические симптомы – головокружение, головная боль.

Как писал «Новый День», по данным на 21 мая, общее число инфицированных в стране за сутки увеличилось до 317 554 человек (+2,9%). Общее число летальных исходов в России с начала пандемии составило 3099, выздоровел 92 681 пациент.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.05.20

Эксперты спрогнозировали череду карантинов в России. / Попова назвала порядок вакцинации от Covid-19. / В Италии может быть больше погибших от коронавируса, чем сообщает статистика. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»