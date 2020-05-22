Эксперты спрогнозировали череду карантинов в России

Аналитики предположили, что в России карантинные меры будут ослабляться и вновь ужесточаться в зависимости от новых вспышек заболевания коронавирусом. В таком состоянии россияне будут вынуждены жить до того, как изобретут вакцину. Об этом сообщили в международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Всплески заболеваемости возможны до конца 2021 года, поскольку вакцину от коронавируса выпустят не раньше конца 2020 года. Эксперты спрогнозировали состояние экономики, которое будет зависеть от успешности борьбы с распространением инфекции, пишет РБК.

Представлено три варианта развития событий: «отскок» (-4-6% ВВП): вирус остановлен, кризис ограничен первой волной; «критический спад» (-10-15% ВВП): кризис затягивается, промышленное производство останавливается, начинается масштабный кризис ликвидности в экономике; «вторые 90-е»: маловероятный сценарий многолетней рецессии мировой экономики. По словам аналитиков, наиболее вероятный сценарий находится где-то между «отскоком» и «критическим спадом» – ВВП России упадет на 7-10%.

При возникновении новых вспышек власти будут ужесточать карантинные меры. «Пандемия быстро не отступит. <...> Мы должны учиться жить и работать в режиме «тяни-толкай», с медленным включением и вероятностью местных выключений в следующие год-полтора», – отметил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка.

По последним данным, в России коронавирус выявили у 317 554 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 3099. За все время выздоровел 92 681 пациент.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.05.20

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