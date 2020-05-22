Бразильские ученые первыми создали генетический тест на Covid-19

В Бразилии ученые из клиники «Альберт Эйнштейн» разработали первый в мире генетический тест для выявления коронавируса нового типа, сообщил портал G1. Патент на открытие был получен в США, в международной патентной системе Всемирной организации по интеллектуальной собственности (PCT). Диагностика с использованием нового метода будет доступна уже в июне.

Определение наличия Covid-19 происходит за счет секвенирования ДНК нового поколения. Благодаря этой технологии происходит анализ малых фрагментов ДНК, что позволяет выявить наличие заболевания с высокой точностью. Для распознавания коронавируса ученые адаптировали метод для для работы с рибонуклеиновой кислотой (РНК), которая является основой любого вируса.

Разработчики заявляют, что созданный ими тест имеет 100-процентную точность, а его эффективность сопоставима с используемыми сегодня ПЦР-тестами. Первый генетический тест можно использовать для массовой диагностики, поскольку с его помощью одномоментно можно исследовать 1536 образцов, что в 16 раз больше, чем при ПЦР-тестировании. Результат исследования становится известен через три дня. Для тестирования у человека берут слюну или мазок слизи из носа.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), на сегодняшний день в мире насчитывается почти 5 млн 107 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. От Covid-19 и вызванных им осложнений умерло 333 тыс. человек, выздоровели более 1 млн 951 тыс. пациентов.

Бразилиа, Иван Гридин

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